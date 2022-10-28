Забил до смерти, а тело сбросил в шахту лифта: на Прикарпатье мужчина расправился с товарищем

В Ивано-Франковской области мужчины распивали алкоголь, однако встреча закончилась страшной трагедией.

В Ивано-Франковске 34-летний мужчина осужден за убийство и кражи.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в заброшенном помещении недостроя в Ивано-Франковске, убил своего знакомого. Он нанес товарищу кулаками удары, а затем бил его деревянной палкой по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в шахту лифта, засыпав строительными отходами и хламом. После чего сбежал и скрывался от следствия.

Также доказана его вина в совершении ряда краж из подвальных помещений в Ивано-Франковске.

Суд назначил ему наказание – 9 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Житомирской области грабитель убил супругов, замаскировав резню под семейную ссору.

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