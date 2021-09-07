Забил до смерти и пошел в другую комнату: под Днепром отец жестоко убил своего сына

Забил до смерти и пошел в другую комнату: под Днепром отец жестоко убил своего сына

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который убил собственного сына.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как выяснилось, 5 сентября около 18:00 между двумя мужчинами произошла ссора. Не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына, после чего ушел в другую комнату. Позже мать обнаружила тело 36-летнего пострадавшего без признаков жизни.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменского окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — рассказали в пресс-службе полиции области.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до 10 лет.

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