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Забил до смерти из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали жестокого убийцу

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Забил до смерти из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали жестокого убийцу

Национальная полиция Днепропетровской области

После убийства мужчина сбежал в Днепр.

В Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, подозреваемый в жестоком убийстве родственницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, о случившемся в полицию сообщил мужчина, который возле дома обнаружил тело своей 47-летней сожительницы. 

В ходе следственных действий стражи порядка установили, что к убийству может быть причастен ранее судимый 30-летний зять женщины. Накануне между ними произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин схватил палку и забил ею родственницу. После чего убежал в Днепр.

"Полицейские задержали подозреваемого в городе Днепр. По согласованию с Жовтоводской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве мужчина из-за ревности тяжело ранил жену ножом.

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