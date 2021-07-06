Забил до смерти из-за мести: в Черниговской области раскрыли убийство 3-летней давности

Злоумышленник три года скрывался от правосудия, но наконец его задержали.

В Черниговской области правоохранители раскрыли убийство, которое произошло еще 3 года назад. Тогда в собственной постели нашли убитым мужчину, а злоумышленника, который совершил убийство, все это время разыскивали.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Так, в начале 2018 года в частном доме одного из сел Козелецкого района Черниговской области было обнаружено тело хозяина со следами насильственной смерти. Мужчину забили насмерть в собственной постели, пока он спал.

В течение 3 лет оперативники разыскивали убийцу мужчины, и им удалось разоблачить его недавно.

"Установлено, что злоумышленник, взяв орудие преступления, целенаправленно направился к будущей жертве, имея умысел на умышленное убийство. Предварительно установленные мотивы — месть. В настоящее время уличенному фигуранту сообщено о подозрении. В содеянном признается, со следствием сотрудничает", — отметили в Департаменте .

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе в заброшенном здании нашли тело 35-летнего мужчины. Оказалось, его убили трое ребят.

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