Забил до смерти мужчину: в Черкасской области к 11 годам тюрьмы приговорили несовершеннолетнего

Забил до смерти мужчину: в Черкасской области к 11 годам тюрьмы приговорили несовершеннолетнего

Парень с товарищем до смерти избили мужчину.

В Черкасской области суд вынес приговор подростку, который вместе с товарищем до смерти избил 48-летнего мужчину. Он проведет в тюрьме 11 лет жизни.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Несовершеннолетнего обвиняли в преднамеренном убийстве 48-летнего жителя Монастырищенского района Черкасской области.

Событие произошло летом 2018 года. Двое нетрезвых несовершеннолетних жестоко избили мужчину. Удары наносили в голову и по всему телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Одного из ребят задержали, другой сбежал за границу.

"Приговором Черкасского районного суда Черкасской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12. ч. 2 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Второго несовершеннолетнего соучастника совершенного преступления огласили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Днепре правоохранители нашли рядом с лесополосой тело военнослужащего. Мужчина скончался в результате ножевых ранений.

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