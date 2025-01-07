Забил до смерти собственного отца: в Ровно полиция задержала злоумышленника

В настоящее время продолжается следствие.

6 января, около 10:20 на спецлинию 102 обратилась 49-летняя жительница областного центра, что брат по месту жительства на улице Волынской Дивизии совершает домашнее насилие в отношении 78-летнего отца.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

"На место происшествия прибыли работники сектора противодействия домашнему насилию, которые отобрали у потерпевшего заявление о совершенном правонарушении. Поскольку, у последнего были следы побоев, 49-летняя жительница Ровно по рекомендации полицейских вызвала медиков", — говорится в сообщении.

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Однако по дороге в больницу в карете скорой пенсионер скончался.

Работники уголовного розыска установили, что 47-летний житель в состоянии алкогольного опьянения нанес 78-летнему отцу многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища.

Они задержали его и объявили подозрение.

Также отмечается, что злоумышленник по-прежнему был судим за нанесение легких телесных повреждений и более 20 раз привлекался к административной ответственности.

Напомним, 39-летний житель Тячевщины был задержан в сентябре 2022 года после обращения 12-летней девочки, которая рассказала, что ее отец в течение длительного времени систематически насилует ее вместе с несовершеннолетней сестрой.

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