Забил до смерти, спрятал тело и помогал искать: в Запорожской области за убийство знакомого осудили мужчину

Забил до смерти, спрятал тело и помогал искать: в Запорожской области за убийство знакомого осудили мужчину

Мужчина еще живого знакомого вынес на улицу, а утром обнаружил его мертвым.

В Запорожской области суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил знакомого и пытался скрыть его тело. Ему дали 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Бердянский горрайонный суд признал виновным 30-летнего мужчину в избиении знакомого, после которого он умер (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

На суде было доказано, что житель Бердянского района во время застолья со знакомым похвастался перед ним своим физическим преимуществом. Словесный спор перерос в драку.

"Задав многочисленные удары по голове потерпевшему, обвиняемый перенес его в бессознательном состоянии на улицу. Утром, осознав, что его знакомый умер, скрыл тело в хозяйственном сооружении для скота. Почти полтора месяца продолжались поиски потерпевшего. При этом мужчина все время активно участвовал в поисках погибшего", — сообщают в прокуратуре.

Приговором суда обвиняемый приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области к пожизненному заключению приговорили 47-летнего мужчину, который жестоко убил целую семью.

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