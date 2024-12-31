Забил до смерти своего трехлетнего сына: полиция задержала жителя Днепропетровщины

В настоящее время он находится под стражей.
33-летний житель г. Пятихатки нанес не менее 10 ударов рукой и палкой своему 3-летнему сыну. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.
Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малолетнего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции №7 Каменского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Напомним, в Броварском районе 32-летний мужчина застрелил своего 62-летнего арендодателя. После убийства злоумышленник угнал автомобиль жертвы.
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