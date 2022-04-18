Забил до смерти во время ссоры: на Днепропетровщине задержали молодого человека, который жестоко убил своего родственника

Парень не справился с эмоциями и нанес родственнику несколько ударов по голове и телу.
В Днепропетровской области правоохранители задержали парня, подозреваемого в жестоком убийстве своего дяди.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в Новомосковском районе. Там в частном доме между 40-летним мужчиной и 20-летним парнем возник конфликт, в ходе которого парень не справился с эмоциями и нанес родственнику несколько ударов по голове и телу. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
"Следователем по согласованию с Новомосковской окружной прокуратурой задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Днепропетровской области во время очередного ракетного обстрела российские военные повредили дачные дома в Днепровском районе.
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