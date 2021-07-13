Забил мужчину до смерти, а женщину задушил подушкой: в Днепропетровской области осудили убийцу

Забил мужчину до смерти, а женщину задушил подушкой: в Днепропетровской области осудили убийцу

40-летний мужчина свою вину не признал, однако ее полностью доказали в суде.

В Днепропетровской области к 15 годам тюрьмы приговорили жителя Донецкой области, который жестоко убил двух пенсионеров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, инцидент произошел в поселке Новопавловка Межевского района. Там в поисках легкой наживы преступник зашел в частный дом, в котором находилось два человека: 58-летний мужчина и его 78-летняя мать.

Вор до смерти избил металлическим переметом гражданина на глазах у женщины, которая в это время лежала на кровати. После чего телесные повреждения нанес уже ей. Впоследствии преступник задушил пенсионерку подушкой.

"Свою вину подсудимый не признал, однако она полностью доказана Первомайской окружной прокуратурой, которая поддерживала обвинения. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Лозовой на Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве женщины. От правоохранителей он прятался несколько недель.

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