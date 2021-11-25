Забил насмерть молотком: в Харькове брат убил брата

Мужчину задержали сразу после совершенного.

В Харькове будут судить мужчину, убившего брата. Он во время ссоры нанес ему удары молотком.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно постановлению суда, подозреваемому в убийстве 26-летнему харьковчанину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование установило, что в ноябре 2021 года мужчина находился в квартире со своим братом и его девушкой. Между братьями возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес удары молотком по голове своему брату, от которых последний упал на пол, а нападающий ушел из квартиры.

Девушка потерпевшего вызвала скорую помощь, доставившую пострадавшего в больницу, где менее чем через сутки он умер.

26-летний харьковчанин был задержан и сообщил о подозрении в совершении убийства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что 6-летнего мальчика из Англии замучили до смерти собственный отец и мачеха — его не кормили, не переодевали и часами изолировали в отдельной комнате, заставляя спать прямо на полу. Женщина записывала мучения ребенка на камеру, где на нескольких видео слышно, как мальчик плачет от боли, повторяя, что его никто не любит.

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