Забил ногами и ушел домой: в Одесской области мужчина расправился с товарищем

Забил ногами и ушел домой: в Одесской области мужчина расправился с товарищем

Задержанный говорит, что он якобы оборонялся.

Житель Любашевской ОТГ (Одесская область) забил до смерти своего товарища.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полиции выяснили, что в гостях у 66-летнего мужчины злоумышленник жестоко избил хозяина и пошел домой. В бессознательном состоянии с телесными повреждениями пострадавшего обнаружили соседи и сообщили об этом полицейским и медикам.

Врачи диагностировали у мужчины политравму, закрытую черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, многочисленные ушибы головы и туловища. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью — пострадавший скончался в больнице.

Как установили правоохранители, накануне у умершего дома был 37-летний односельчанин. Мужчина рассказал: они с товарищем выпивали и поссорились, хозяин якобы схватился за нож, а он, обороняясь, убил его ногами и пошел домой.

Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет.

Напомним, в Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.

Как сообщалось, во Львове женщина зарезала мужа, потому что тот хотел выпить водки. За это ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

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