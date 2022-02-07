Забил обухом от топора: в Днепре три года не могли вынести приговор жестокому убийцу

Происшествие случилось еще летом 2018 года.
В Днепре к семи годам тюрьмы приговорили мужчину, который обухом топора до смерти забил своего товарища.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, происшествие случилось еще в летом 2018 года. Между двумя мужчинами во время застолья разгорелся конфликт. Находясь уже под действием алкоголя, один из них не справился с эмоциями, схватил топор и забил им своего приятеля.
В результате чего потерпевший скончался.
"Вину мужчина не признал, однако стороной обвинения она доказана в полном объеме. При публичном обвинении Западной окружной прокуратуры города Днепра гражданин признан виновным в убийстве человека. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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