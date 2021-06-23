Забил палкой: в Одесской области сын пытался скрыть убийство родной матери

Задержанный не сразу рассказал правоохранителям, как произошла трагедия.

В Одесской области полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве родной матери. Он говорит, что нашел мать мертвой после ссоры.

Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУНП в Одесской области.

После с ссоры с сыном 84-летняя жительница села Нерубайское правоохранители нашли в собственном дворе с разбитой головой. Ее сын оставил после себя выбитые стекла на дверях, разбросанные вещи со следами крови и другие вещественные доказательства. Однако мужчина до последнего пытался убедить полицейских, что нашел мать без признаков жизни, когда проснулся.

Только под давлением улик мужчина признался, что был пьян и бил свою мать деревянной палкой. Затем он смыл с себя следы крови, переоделся в чистую одежду и позвонил в полицию.

Правонарушителю объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Измаиле двое подростков забили до смерти местного жителя. Измаильский районный суд приговорил их к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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