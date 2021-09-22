Забил топорищем: под Днепром осудили мужчину за убийство матери пятерых детей

Кассационный суд вынес приговор мужчине — пожизненное заключение.

Верховный суд Украины вынес приговор мужчине, который топорищем забил свою сожительницу — мать пятерых детей.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений судебные решения в отношении жителя одного из сел Днепропетровской области. Его осудили за умышленное убийство двоих человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"Прокурором доказано, что вечером 25 марта 2020 человек, находясь вблизи детской площадки в селе Китайгородка, после ссоры со своей сожительницей и ее отчимом, забил их до смерти деревянным топорищем, оставив без матери пятерых несовершеннолетних детей", — сообщили в Генпрокуратуре.

Верховный Суд согласился, что наказание в виде пожизненного лишения свободы является справедливым мероприятием для обвиняемого.

Напомним, что в Старобельске Луганской области произошло двойное убийство. В преступлении подозревается 36-летний Дмитрий Федорченко, который был племянником убитой женщины и одноклассником убитого мужчины. Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.

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