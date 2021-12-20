Забила палкой: в Черкасской области задержали девушку за убийство взрослого мужчины

Забила палкой: в Черкасской области задержали девушку за убийство взрослого мужчины

Злоумышленница признала свою вину.

В селе Новое Мисто Уманского района обнаружили мертвым местного жителя. Он лежал во дворе собственного домовладения. 16-летнюю девушку, совершившую преступление, задержали. Ей светит срок.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Напомним, 43-летнего мужчину до смерти избила 16-летняя девушка. Она пришла в гости и у нее возник конфликт с отчимом подруги. Девушка избивала взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Он получил смертельные травмы.

В содеянном злоумышленница призналась.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, объявили девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

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Напомним, в Черниговской области произошло убийство: дочь ножом зарезала отца. Мужчина скончался на месте происшествия от геморрагического шока.

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