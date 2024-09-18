Забили до смерти на глазах у матери из-за долгов: в Винницкой области произошло жуткое убийство

Злоумышленники начали избивать мужчину на глазах у матери, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

В Винницкой области двое мужчин забили 38-летнего мужчину на глазах у матери. Причиной стали долги.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Винницкой области.

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По данным полиции, 16 сентября днем в полицию обратилась 66-летняя винничанка, которая рассказала, что неизвестные ворвались в ее квартиру и избили сына. От полученных травм 38-летний мужчина скончался, а нападавшие сразу скрылись.

"В этот же день подозреваемых задержали спецназовцы КОРДа. Младший скрывался в одном из сел Винницкого района, старший находился в областном центре. Фигуранты 40 и 46 лет оказались не местными, а проживали в Винницкой области временно. Ранее они уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказано на сайте ГУНП.

По информации следствия, мужчины пришли к потерпевшему из-за денежных средств, которые он якобы им задолжал. Дома мужчины не было, поэтому ждали его у подъезда. Пытаясь спастись от нападающих, виннитчанин забежал в свою квартиру. Они также ворвались в дом, где стали бить его на глазах у матери, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

По этому факту следственным управлением полиции расследуется производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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