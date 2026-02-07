- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Забили гражданского до смерти: полиция задержала трех военных ТЦК
Мобилизационные мероприятия в Днепропетровской области обернулись трагедией: конфликт с представителями ТЦК стоил жизни гражданскому мужчине.
На Днепропетровщине задержаны трое военнослужащих территориального центра комплектования , подозреваемые в жестоком избиении местного жителя. В результате полученных трав мужчина скончался.
О деталях резонансного преступления и ходе расследования сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Травма головы и доказательства в авто
Трагедия произошла в ночь на субботу, 7 февраля. Вызов о смерти 55-летнего мужчины поступил в дежурную часть сразу после полуночи. Судмедэксперты, проведя предварительный осмотр тела, пришли к выводу, что роковой для потерпевшего стала тяжелая травма головы.
Следователи оперативно осмотрели место происшествия и обнаружили служебный автомобиль, в салоне которого обнаружили следы крови погибшего. Эта находка вместе с показаниями свидетелей и очевидцев позволила быстро восстановить картину событий в ту ночь.
Задержание и квалификация преступления
Собрав необходимые доказательства, полицейские установили, что к избиению причастны три сотрудника ТЦК. Подозреваемых оперативно разыскали и задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия.
Следователи квалифицировали действия военных как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит длительный срок за совершение тяжкого преступления.
Напомним, накануне неизвестные заблокировали дорогу и напали на группу ТЦК в Ровенской области. В результате столкновения один из военных оказался в больнице, а военнообязанные, которых перевозили после ВЛК, скрылись.