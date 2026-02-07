Забили гражданского до смерти: полиция задержала трех военных ТЦК

Полиция задержала военных ТЦК, вероятно, причастных к убийству гражданскому / © УНИАН

На Днепропетровщине задержаны трое военнослужащих территориального центра комплектования , подозреваемые в жестоком избиении местного жителя. В результате полученных трав мужчина скончался.

О деталях резонансного преступления и ходе расследования сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Травма головы и доказательства в авто

Трагедия произошла в ночь на субботу, 7 февраля. Вызов о смерти 55-летнего мужчины поступил в дежурную часть сразу после полуночи. Судмедэксперты, проведя предварительный осмотр тела, пришли к выводу, что роковой для потерпевшего стала тяжелая травма головы.

Следователи оперативно осмотрели место происшествия и обнаружили служебный автомобиль, в салоне которого обнаружили следы крови погибшего. Эта находка вместе с показаниями свидетелей и очевидцев позволила быстро восстановить картину событий в ту ночь.

Задержание и квалификация преступления

Собрав необходимые доказательства, полицейские установили, что к избиению причастны три сотрудника ТЦК. Подозреваемых оперативно разыскали и задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия.

Следователи квалифицировали действия военных как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит длительный срок за совершение тяжкого преступления.

Напомним, накануне неизвестные заблокировали дорогу и напали на группу ТЦК в Ровенской области. В результате столкновения один из военных оказался в больнице, а военнообязанные, которых перевозили после ВЛК, скрылись.