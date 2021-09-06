Забили шлакоблоком ради 400 грн: под Днепром за жестокое убийство осудили троих приятелей

Мужчины спланировали ограбление, но потом решили еще и отнять жизнь у пострадавшего.

В Каменском Днепропетровской области суд вынес вынесен приговор троим приятелям, которые ради легкой наживы ограбили местного жителя, а потом его убили.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Троих мужчин признали виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 и ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; разбой).

Происшествие произошло в декабре 2017 года в городе Каменское. Трое мужчин в возрасте от 22 до 29 лет на местном автовокзале решили получить "легкие деньги". Они подошли к незнакомому мужчине, силой вывели его из вокзала и возле жилого дома избили до потери сознания. После этого они забрали у потерпевшего 400 грн и скрылись.

Через несколько минут они вернулись на место преступления и поочередно нанесли жертве множественные удары фрагментом шлакоблока. От полученных травм горожанин умер.

"Двоим мужчинам, ранее судимым, суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества. Их сообщника приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Польше правоохранители до смерти избили 25-летнего жителя Винницкой области, который находился на заработках.

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