Забился под бампер автомобиля: одесские спасатели освободили фазана

Спасатели освободили фазана, накормили и передали в зоопарк.
Во вторник, 14 марта, чрезвычайники Одессы спасли фазана из-под бампера автомобиля. Птицу передали в местный зоопарк.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
"Надоело, видимо, этому красавцу жить в деревне, поэтому воспользовался возможностью забиться под передний бампер легкового автомобиля и "приехал" в город", - говорится в сообщении.
Владелица автомобиля самостоятельно боялась трогать птичку, поэтому приехала в пожарную часть и попросила вытащить животное из-под бампера. Спасатели достали фазана, накормили его и передали в Одесский зоопарк.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге движение транспорта остановилось из-за маленького фазана. Грузовики и легковушки остановились, чтобы спасти крошечную птицу.
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