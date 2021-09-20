Забирал деньги и не выпускал из квартиры: в Киеве внук удерживал в заложниках бабушку и издевался над ней

Забирал деньги и не выпускал из квартиры: в Киеве внук удерживал в заложниках бабушку и издевался над ней

Внук держал в страхе целую семью: свою мать, младшего брата и бабушку.

В Киеве будут судить 26-летнего молодого человека, который издевался над своей 72-летней бабушки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей 72-летней бабушки в присутствии своего несовершеннолетнего брата (ст. 126-1 УК Украины).

"Согласно материалам обвинения, подозреваемый поселился в общем коридоре дома под дверью квартиры, в которой проживает бабушка, лишая ее возможности выходить из квартиры. В течение года мужчина систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою бабушку, запугивал, унижал, угрожал физической расправой, а также требовал денежные средства и продукты питания", — сообщают в прокуратуре.

Старушка терпела издевательства, потому что боялась за жизнь своей дочери и несовершеннолетнего внука. Она отдавала мужу последние деньги и готовила для него еду.

Поскольку бабушкин внук уже неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, а также был судим, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит реальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Напомним, что в Киеве внук издевался над бабушки, а когда приехала полиция, прыгнул с восьмого этажа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку