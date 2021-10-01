Забирал драгоценные минуты: в Харькове разыскали водителя, который нагло не пропускал скорую с тяжелым пациентом (видео)

Патрульные разыскали водителя авто, и его ожидает наказание

В Харькове водитель легковушки блокировал проезд скорой, которая везла в больницу пациента с кровоизлиянием в мозг, с включенными сиренами. Наставник ехал впереди и долгое время игнорировал сигналы кареты скорой.

Об этом рассказывает патрульная полиция Харьковской области.

Видео того, как бригада ЭМП Харьковского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализирует больного с острым нарушением мозгового кровообращения опубликовали в Сети. На кадрах видно и слышно, как служебный автомобиль скорой помощи мчится по дороге с включенными сиренами. Водитель легковушки (с номером ВВ6840СТ) впереди, который должен сдать вправо к обочине и таким образом предоставить дорогу скорой, игнорирует сигнал и спокойно едет дальше. Из-за таких действий пациент с инсультом, которого как раз доставляли в медучреждение, теряет драгоценные минуты.

Видео вызвало возмущение среди пользователей интернета, которые выразили надежду, что на поведение водителя легковушки обратят внимание в полиции, найдут его и накажут.

В патрульной полиции оперативно отреагировали на скандальное видео и разыскали водителя-нарушителя.

"Патрульные разыскали правонарушителя. Мужчина признался в содеянном и признал свою вину. Инспекторы составили на гражданина административную постановление по ч.3 ст 122 (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) КоАП", — отметили в пресс служба патрульной полиции.

Напомним, что в тот день медики скорой доставляли в больницу 48-летнюю женщину, у которой произошло кровоизлияние в мозг (инсульт). Из-за блокирования дороги водителем легковушки, терялись драгоценные минуты для спасения женщины.

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