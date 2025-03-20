Заставляла попрошайничать: задержана женщина, которая издевалась над людьми с психическими расстройствами

Мошенница отбирала все средства и продукты питания у пострадавших, а также угрожала им физической расправой.

В Сумах правоохранители задержали 38-летнюю женщину, которая забирала у уязвимой категории лиц документы и банковские карточки и заставляла попрошайничать.

Сумская областная прокуратура сообщила об этом 20 марта.

Мошенники сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 149 УК Украины. По данным следствия, она подыскивала лиц, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства и, пользуясь их уязвимым состоянием, а в некоторых случаях психическими расстройствами, привлекала к занятию попрошайничеством.

Подозреваемая издевалась над людьми с психическими расстройствами Фото: Сумская областная прокуратура

При этом женщина забирала у потерпевших паспорта и банковские карты, обещая им надлежащие условия существования. Однако фактически отбирала все полученные от подачек средства и продукты питания, а также угрожала физической расправой, если потерпевшие отказывались просить подаяния.

"В настоящее время задокументирован один потерпевший, которого подозреваемая заставляла попрошайничать, однако досудебное расследование продолжается, проверяется ее причастность к совершению других преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.

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