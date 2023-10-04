Забирали деньги и недвижимость: СБУ обезвредила банду, которая издевалась над жителями двух областей Украины

Служба безопасности Украины обезвредила банду, терроризировавшую жителей Кировоградской и Одесской областей. Они совершали разбойные нападения на местных жителей, требовали деньги, автомобили и недвижимость.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Банда терроризировала жителей Одесщины и Кировоградщины. Они требовали у них деньги и недвижимость, а в случае несогласия платить – угрожали похищением и физической расправой над их близкими.

“Задокументировано, что уголовники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесщины, с которого потом требовали переписать собственную квартиру на одного из рэкетиров. Кроме того, участники группировки продавали оружие и боеприпасы, оставленные российскими оккупантами на местах активных боевых действий. Своих клиентов подыскивали из-за собственных связей, в том числе среди представителей криминальной среды”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что правоохранители задержали лидера банды и трех участников при попытке продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За это они надеялись получить 5,5 тысячи долларов.

“По данным следствия, группировку организовал житель Одесщины, ранее привлекавшийся к ответственности за тяжкие преступления. В ходе нападений на граждан злоумышленники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим. В дальнейшем они планировали постепенно распространять свое преступное влияние на разные регионы Украины. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила коллаборантку, которая помогала оккупантам во время оккупации Херсонщины.

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