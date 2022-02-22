"Забирают прямо с улиц": на Донбассе принудительно мобилизуют мужчин и увозят на полигоны

"Забирают прямо с улиц": на Донбассе принудительно мобилизуют мужчин и увозят на полигоны

Мобилизовали минимум 4 тысячи человек.

На оккупированных территориях боевики "ЛДНР" принудительно мобилизуют мужчин. По словам местных жителей, облавы устраивают прямо в центре Луганска.

Об этом пишет BBC Украина.

Один из очевидцев рассказал, что группа людей в военной форме останавливала прохожих парней и мужчин и сажала в стоящие рядом автобусы. Кроме того, люди запуганы и часто отказываются общаться.

Назвать точное число мобилизованных мужчин пока сложно. По состоянию на воскресенье, 20 февраля, около 4 тысяч мужчин уже мобилизовали. Об этом рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский.

По его словам, "власть республик" призывает на службу мужчин, имеющих российские паспорта, "ДНР" и "ЛНР". Но выезд запрещен для всех мужчин призывного возраста.

"Мужчин отвозят в военкоматы, пункты военных сборов, а оттуда на кратковременный инструктаж на полигоны ОРДЛО, где раньше проходили учения так называемые "резервисты", — рассказал Лысянский.

Отметим, что призыву подлежат даже несовершеннолетние ребята от 17 лет. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в так называемых "военных училищах" НЗФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях.

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