Забирают только после звонка в полицию: в Харькове пациентов с низкой сатурацией отказываются госпитализировать (видео)

Забирают только после звонка в полицию: в Харькове пациентов с низкой сатурацией отказываются госпитализировать (видео)

Горожане жалуются, что тяжело больных пациентов быстрая отказывается брать, потому что в больницах нет мест.

В Харькове жители жалуются на то, что больных коронавирусом с низкой сатурацией отказываются забирать в больницу.

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, одна из харьковских семей обнародовала видео, на котором видно, что работники скорой, которые приехали на вызов к пациентке с крайне низкой сатурацией — 32, отказываются ее забирать.

"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь, а их было 5, не хотела забирать в больницу, так как нет мест. После того как взяли камеру и пригрозили полицией, ее отвезли в сначала в 17-ю (там не взяли ), а затем в 22-ю. "Если до понедельника доживет (врачи будут в понедельник) — тогда будем и лечить", — сказали в больнице ", — рассказывает дочь женщины.

В комментариях под публикацией пользователи начали защищать медиков скорой, поскольку их вины в том, что в больницах нет мест, нет.

Что они сделают, в коридоре положат? Я бы на месте этой женщины тоже самое говорила, только больницы забиты реально.

Этот ролик нужно комиссии нашей показать, какая показатели левые строчит о количестве мест.

Завтра прячем тещу, которая умерла от ковида. Та же ситуация — 2 часа скорая не забирала, в пятницу вечером забрали, сказали тесты результаты анализов будут в понедельник, еще 2 дня без лекарств нормальных. Затем каждый день давали список все покупали, а она умерла.

Ну скорая выполняет указания оператора, а тот говорит в какую больницу везти, а если реально нет мест?

В нашей знакомой заболела очень сильно мама. И ее повезли в больницу. Ее нигде не брали. Повезли в Чугуев. Пока ехали, места закончились. Потом еще куда-то. И только вечером попали в больницу, в которой есть места.

У меня тоже мама болела. Скорая приехала и спрашивают, договорились мы с больницей, куда ее везти? Если так, то они ее туда отвезут (даже в область), если нет, то они едут. И, мол, если договоритесь, то вызывайте снова скорую, она вас тогда отвезет.

Напомним, что в Харькове заняты все кровати для COVID-больных с высокопотоковим кислородом. Пациентов доставляют в другие учреждения региона.

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