Заблокировали в машине в жару: ТЦК удерживал мужчину с беременной женой

Беременную женщину почти весь день держали в заблокированном авто под солнцем: в Черкасской области разгорелся скандал с ТЦК / © ТСН.ua

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В Черкасской области работники ТЦК и полиции заблокировали в автомобиле мужа из Херсона и его беременную жену, удерживая их под палящим солнцем почти целый день.

Об очередном скандале с участием военнослужащих и разногласиях в результатах служебного расследования рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Инцидент произошел летом в городе Золотоноша Черкасской области, однако на следственной комиссии его рассматривают сейчас.

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По словам Гончаренко, мужчину из Херсона остановили работники военкомата. После отказа предоставить документы его автомобиль заблокировали машинами ТЦК и полиции.

По словам представительницы Уполномоченного по правам человека, люди провели в машине под палящим солнцем почти весь день. А работник ТЦК якобы не разрешал залить горючее в бак, чтобы супруги не могли включить кондиционер.

«Ситуацию удалось решить только после вмешательства представительницы Уполномоченного по правам человека: мужчине выписали повестку, автомобиль разблокировали, супруги поехали дальше», — отметил Гончаренко.

Депутат отметил разногласия: в служебном расследовании полиция указала, что решение отпустить мужчину приняли еще в 11:30. Но представительница Уполномоченного заявляет, что лично приехала на место только около 15:30–16:00, а уехала оттуда в 17:30 уже после того, как автомобиль разблокировали.

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«К счастью, эта история завершилась хорошо: женщина со временем родила, с ней и ребенком все хорошо. Но вопросы остаются: как проводилось служебное расследование и почему его выводы так отличаются от того, что, по словам очевидцев, происходило на месте?», — добавляет Гончаренко.

Ранее сообщалось, что у ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба.

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