Заблокированная граница: на двух пунктах пропуска фермеры не пускают фуры в Польшу

В настоящее время разблокированы два КПП во Львовской области.

По состоянию на утро 28 марта на пунктах пропуска "Ягодин" в Волынской области и "Рава-Русская" во Львовской области фермеры вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. Такая же ситуация была накануне.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Поляки продолжают блокировать или полностью ограничивать возможность проезда для грузовых транспортных средств на трех направлениях: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". В очередях возле этих пунктов пропуска стоят около 370 грузовиков. Больше всего – возле КПП "Ягодин" – 200 фур.

Демченко говорит, что фермеры меняют свои интересы по пропуску грузов на направлении "Угринов". Так 25 марта польская сторона сообщила, что в сторону их страны будут пропускать по одной фуре в сутки, а 26 марта поступила информация, что будут пропускать по три грузовика в час – с 17:00 27 марта до 9:00 28 марта. Что будет дальше, после этого временного отрезка представитель ГНСУ не берется прогнозировать.