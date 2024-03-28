Заблокированная граница: на двух пунктах пропуска фермеры не пускают фуры в Польшу

В настоящее время разблокированы два КПП во Львовской области.
По состоянию на утро 28 марта на пунктах пропуска "Ягодин" в Волынской области и "Рава-Русская" во Львовской области фермеры вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. Такая же ситуация была накануне.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Поляки продолжают блокировать или полностью ограничивать возможность проезда для грузовых транспортных средств на трех направлениях: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". В очередях возле этих пунктов пропуска стоят около 370 грузовиков. Больше всего – возле КПП "Ягодин" – 200 фур.
Демченко говорит, что фермеры меняют свои интересы по пропуску грузов на направлении "Угринов". Так 25 марта польская сторона сообщила, что в сторону их страны будут пропускать по одной фуре в сутки, а 26 марта поступила информация, что будут пропускать по три грузовика в час – с 17:00 27 марта до 9:00 28 марта. Что будет дальше, после этого временного отрезка представитель ГНСУ не берется прогнозировать.
"Они пропускают очень мало (фур — Ред.) от пропускной способности пункта пропуска. За прошедшие сутки это где-то 90 грузовиков. Хотя это самое большое направление, которое может за сутки пропускать 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато у нас есть нулевые показатели от Польши и всего 90 грузовиков в сторону Украины", — подчеркнул Демченко.
Очереди грузовых транспортных средств наблюдаются и около двух разблокированных пунктов пропуска во Львовской области. Так, напротив пункта пропуска "Краковец" – 700 фур, а возле "Шегини" – 400.
Представитель Госпогранслужбы объясняет эту ситуацию тем, что водители выбирают эти направления для пересечения границы, поскольку на этих КПП есть интенсивное движение в обоих направлениях.
Как сообщалось, 28 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл с визитом в Польшу, где уже встретился со своим коллегой Дональдом Туском. В частности, стороны обсудят ситуацию на украино-польской границе.