Заблокированная граница: на двух пунктах пропуска фермеры не пускают грузовики в Польшу

По состоянию на утро 17 апреля на польско-украинской границе продолжается блокирование движения для грузового транспорта по двум направлениям — "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Громадського радіо".

По его словам, только на этих пунктах пропуска в сторону Украины находится, по меньшей мере, 550 грузовиков: около 350 — возле "Ягодина" и более 200 — на "Рава-Русской".

"Там (на КПП "Ягодин" и "Рава-Русская" — ред.) польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. Там нулевые показатели в течение минувших суток. В сторону Украины немного пропускают", — рассказал представитель ГПСУ .

Демченко отмечает, что критически чувствуется блокирование по направлению "Ягодина" — это самое большое инфраструктурное направление. Но за прошедшие сутки на въезд в Украину было пропущено только 80 грузовиков.

На территории Польши также существует очередь и на ранее разблокированных направлениях — это "Краковец" и "Шегини".

"По первому — это примерно 850 грузовиков, а по второму — около 600. Хотя там движение происходит интенсивно, но есть направления, где движение блокируется, поэтому создается нагрузка на эти пункты пропуска", — пояснил Андрей Демченко.

Напомним, 16 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на одном из пунктов пропуска — это "Долгобычув-Угринов" на границе во Львовской области.

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