Заблокированная польская граница: какая ситуация на пунктах пропуска

В Польше в очередях находятся около 850 грузовиков.

По состоянию на утро 21 марта заблокировано движение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей. Польские фермеры перестали блокировать проезд фур на направлении "Медика" — "Шегини".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "УП".

В настоящее время заблокированы для грузовиков КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава Русская". Польские фермеры перестали блокировать пункт пропуска "Медика" — "Шегини".

"Информацию об этом украинские пограничники получили около 21:30 от представителей Пограничной стражи Польши. Ими отмечалось, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд. Поэтому оформление этой категории транспорта начало осуществляться в обычном порядке", — сообщил Демченко.

К утру 21 марта территории Польши находятся почти 850 грузовиков. Больше всего — напротив "Ягодина" и "Равы Русской".

По словам представителя ГНСУ, на заблокированных КПП фермеры пропускают разное количество грузовиков в обе стороны. Например, через "Ягодин" за прошедшие сутки на въезд в Украину пропустили всего 50 фур, что для этого направления является критически низким показателем. Кроме того, через "Ягодин" и "Раву Русскую" не пропускаются грузовые транспортные средства в Польшу.

Очереди возникли и в других направлениях западной границы. В частности, напротив ЧП "Тиси" на территории Венгрии — 1000 грузовых автомобилей, 530 автомобилей — в очереди напротив пункта пропуска "Ужгород" со стороны Словакии и почти 400 транспортных средств на румынско-украинской границе напротив ЧП "Порубное".

Блокировка КПП "Медика-Шегини"

Накануне днем ГНСУ сообщила, что польские фермеры заблокировали движение автобусов в пункте пропуска "Медика-Шегини" Львовской области. О сроках проведения блокировки движения не сообщалось.

Вицепремьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков говно отреагировал на такие действия поляков и даже обратился к министру внутренних дел Польши.

Ночью посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что движение транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано.

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