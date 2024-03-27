Заблокирована польская граница: какая ситуация на пунктах пропуска

Грузовики не блокируют на двух КПП.

По состоянию на 27 марта на территории Польши фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска – это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, на КПП "Ягодин" и "Рава-Русская" фермеры не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в Польшу.

Тем временем на направлении "Угринов" поляки планируют пропускать по одному грузовику в сторону Польши, а также по три фуры каждые шесть часов в сторону Украины.

"То есть фактически это существенное снижение возможности пересечения границы грузовиками и на этом направлении. Практически также заблокировано движение в сторону Польши. Совокупно по состоянию на утро сегодня на этих трех направлениях в очередях находится около 300 грузовиков. Больше всего — напротив "Ягодина", — рассказал Демченко.

Кроме того, есть очереди грузовых транспортных средств напротив разблокированных пунктов пропуска — возле "Краковца" и "Шегини" во Львовской области. Ведь, пояснил представитель ГПСУ, грузовики пользуются этими направлениями активнее, чем блокирующимися направлениями. Так, напротив "Краковца" ожидает около 700 фур, а "Шегини" — около 400 фур.

Напомним, ГПСУ обратилась к украинцам из-за пробок на границе с Польшей с приближением пасхальных праздников. Гражданам рекомендуют прокладывать маршрут в Польшу через "Смольницу", "Грушев", "Раву-Русскую" и "Угринов".

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