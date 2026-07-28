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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Заблокировать бывшего: monobank разрешил банить переводы от нежелательных лиц

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о запуске новой функции, позволяющей клиентам блокировать переводы и сопутствующие сообщения от нежелательных лиц непосредственно в приложении.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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monobank

monobank / © ТСН.ua

Онлайн-банк monobank запустил новую функцию, позволяющую блокировать денежные переводы и текстовые сообщения в выписке от нежелательных отправителей.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

Поводом для внедрения обновления стали многочисленные жалобы клиентов в соцсетях на то, что их бывшие партнеры, заблокированные во всех мессенджерах и соцсетях, находят способ выходить на связь через банковские переводы, посылая минимальные суммы с комментариями.

«Презентуем новую функцию — заблокировать бывшего. Теперь банить можно любого, чьи переводы вам почему-то надоедают», — отметил Гороховский.

По его словам, воспользоваться новой опцией можно непосредственно в приложении: для этого достаточно открыть детали нежелательного перевода и выбрать блокировку отправителя.

В то же время банкир с юмором призвал пользователей не злоупотреблять этой возможностью.

«Но я не злоупотреблял бы функцией, потому что не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать», — отметил он.

Скриншоты из соцсетей

Скриншоты из соцсетей

Скриншоты из соцсетей

Скриншоты из соцсетей

Напомним, благодаря присоединению Украины к международному стандарту CRS, Государственная налоговая служба уже получает информацию об иностранных счетах граждан в более чем 120 странах. Так что налоговая может видеть некоторые ваши переводы средств за границу, а также то, что и откуда вам поступает.

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Дата публикации
Количество просмотров
204
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