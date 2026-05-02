Заблокируют ли Telegram в Украине: эксперт ответил, как закон повлияет на людей

В Украине планируют усилить контроль над популярными мессенджерами, прикрываясь регулированием социальных платформ. Эксперт по кибербезопасности предупреждает, что ограничение анонимности приведет исключительно к усилению цензуры.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

По словам эксперта, украинские законодатели пытаются снизить уровень анонимности для различных социальных платформ. Специалист отмечает, что этот процесс выходит далеко за пределы одного приложения.

«Это будет не о борьбе с „Телеграммом“. Потому что те же требования можно будет применить и к Signal, WhatsApp, Viber и всем другим популярным в Украине мессенджерам», — отметил Корсун.

Киберэксперт убежден, что новый закон станет удобным инструментом влияния, предусматривающим дополнительные требования ко всем мессенджерам. Однако будут применять эти нормы, вероятнее всего, не ко всем платформам одинаково.

«Применение его может быть избирательным. И не факт, что будут бороться именно с „Телеграммом“. Будут бороться с мессенджерами, которые не идут навстречу, которые не выполняют требования», — сказал специалист.

Что изменится для рядовых украинцев

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для обычных пользователей Telegram, Корсун высказал мнение, что рядовой гражданин вряд ли заметит кардинальные изменения. Полную блокировку платформы эксперт не прогнозирует.

«Запрещать, блокировать его не могут, и потому не будут соответственно. Запретить в государственных учреждениях — это в самом худшем случае. Поэтому это рядовых людей, пользователей никак не коснется», — заверил Корсун.

В то же время специалист выразил сомнения, что соответствующий скандальный закон вообще будет принят в украинском парламенте. Однако он в очередной раз подчеркнул главную опасность таких инициатив:

«Уменьшение анонимности — это прямо означает увеличение цензуры», — резюмировал эксперт по кибербезопасности.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отмечала урегулирование деятельности Telegram, что проблема заключается не в самой платформе, а в анонимности, которую враг использует для вербовки людей и координации преступлений.

По ее словам, опасные телеграммы-каналы должны быть деанонимизированы и верифицированы, чтобы спецслужбы могли контролировать угрозы.

В то же время она подчеркнула, что о запрете Telegram или ограничении свободы слова речь не идет — ограничения будут касаться только вопросов безопасности.

Также Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №11115, предусматривающий урегулирование деятельности Telegram и других цифровых платформ в Украине.

Автор инициативы народный депутат Николай Княжицкий отметил, что такие сервисы активно используются российскими спецслужбами для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и других преступлений.

