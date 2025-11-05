Заблокируют счета, ограничат операции с имуществом: в Украине ужесточат меры против должников

Должникам запретят продавать жилье

Украинцам, которые имеют задолженность, в частности, за коммунальные услуги, Рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине по состоянию на середину сентября 2025 года по данным Единого реестра должников. Это на 13% больше, чем в июле 2024-го.

Такие ограничительные меры предусмотрены законопроектом №14005, который накануне, 4 ноября, был принят Верховной Радой в первом чтении.

Их введение объясняют необходимостью ускорения процесса арестов имущества, чтобы должники не могли его продать или переоформить на других лиц.

Законопроект позволяет быстрее арестовывать активы через автоматизированную систему исполнительного производства и интеграцию с государственными реестрами.

Вследствие интеграции автоматизированной системы исполнительного производства с государственными реестрами, банками и платежными системами ограничительные меры будут введены автоматически к лицу, которое внесено в Единый реестр должников.

К должникам будут применены следующие ограничения:

нотариусы не смогут удостоверить ни одну сделку с недвижимостью должника;

банки заблокируют операции со счетами;

МВД запретит регистрацию автомобиля.

Если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащие взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности. После этого система автоматически будет удалять данные о должнике из реестра.

