Заблудились в болотах у границы Беларуси: на Ровенщине спасли двух жителей Запорожья

Двое жителей Запорожья заблудились в приграничной зоне Ровенщины

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В Ровенской области пограничники спасли двух жителей Запорожья, заблудившихся в болотах.

Об этом передает Госпогранслужба.

Мужчины сами позвонили по телефону и просили помощь. Один из беглецов позвонил по телефону и сообщил, что вместе с товарищем заблудились в лесах и болотах приграничья на Ровенщине и нуждаются в помощи.

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Пограничники оперативно обнаружили двух обессиленных и промокших нарушителей. Блуждая по болотам, они выбились из сил, замерзли и ждали помощи. Им была оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, в приграничные районы на Ровенщине жители Запорожья попали незаконно.

© Госпогранслужба

Нарушителям придется отвечать за несоблюдение пограничного законодательства. Выясняются все обстоятельства совершенного правонарушения.

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