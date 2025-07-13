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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Заблудились в болотах у границы Беларуси: на Ровенщине спасли двух жителей Запорожья

Двое жителей Запорожья заблудились на болоте в приграничной зоне Ровенщины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Двое жителей Запорожья заблудились в приграничной зоне Ровенщины

Двое жителей Запорожья заблудились в приграничной зоне Ровенщины

В Ровенской области пограничники спасли двух жителей Запорожья, заблудившихся в болотах.

Об этом передает Госпогранслужба.

Мужчины сами позвонили по телефону и просили помощь. Один из беглецов позвонил по телефону и сообщил, что вместе с товарищем заблудились в лесах и болотах приграничья на Ровенщине и нуждаются в помощи.

Пограничники оперативно обнаружили двух обессиленных и промокших нарушителей. Блуждая по болотам, они выбились из сил, замерзли и ждали помощи. Им была оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, в приграничные районы на Ровенщине жители Запорожья попали незаконно.

/ © Госпогранслужба

© Госпогранслужба

Нарушителям придется отвечать за несоблюдение пограничного законодательства. Выясняются все обстоятельства совершенного правонарушения.

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