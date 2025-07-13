- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Заблудились в болотах у границы Беларуси: на Ровенщине спасли двух жителей Запорожья
Двое жителей Запорожья заблудились на болоте в приграничной зоне Ровенщины.
В Ровенской области пограничники спасли двух жителей Запорожья, заблудившихся в болотах.
Об этом передает Госпогранслужба.
Мужчины сами позвонили по телефону и просили помощь. Один из беглецов позвонил по телефону и сообщил, что вместе с товарищем заблудились в лесах и болотах приграничья на Ровенщине и нуждаются в помощи.
Пограничники оперативно обнаружили двух обессиленных и промокших нарушителей. Блуждая по болотам, они выбились из сил, замерзли и ждали помощи. Им была оказана медицинская помощь.
Как выяснилось, в приграничные районы на Ровенщине жители Запорожья попали незаконно.
Нарушителям придется отвечать за несоблюдение пограничного законодательства. Выясняются все обстоятельства совершенного правонарушения.
Раньше мы писали, как действуют схемы по переправке уклонистов в Приднестровье и сколько стоит «билет».