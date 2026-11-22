Смертельная попытка пересечь границу: в Румынии в заснеженных горах погиб украинец / © digi24.ro

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В Румынии во время поисково-спасательной операции в горах Марамурешу нашли тело гражданина Украины, заблудившегося вместе с двумя соотечественниками после незаконного пересечения границы. Двух других мужчин удалось спасти.

Об этом передают румынские СМИ со ссылкой на пресс-секретарь территориальной инспекции пограничной полиции Сигету-Мармацией Алину Петрару.

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Румынским спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что трое граждан Украины потерялись в горной местности вблизи государственной границы после незаконного въезда в Румынию из Украины. По полученной информации, один из трех двигался с трудом.

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После вызова была начата поисково-спасательная операция.

Во время поисков спасатели обнаружили в горах двух украинцев вблизи населенного пункта Репедя, недалеко от государственной границы. Вскоре нашли и третьего мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.

Спасательная операция проходила в сложных условиях. По словам представителя пограничной полиции Румынии, местность была труднодоступна и покрыта значительным слоем снега.

Обстоятельства гибели украинца выясняют правоохранители. Расследованием занимаются сотрудники Инспектората уездной полиции Марамуреш. Информации о личностях и возрасте мужчин румынские службы пока не обнародовали.

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Ранее сообщалось, что на Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию.

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