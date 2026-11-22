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- Украина
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Заблудились в горах после пересечения границы: в Румынии нашли мертвым украинца — что будет с другими двумя
В Румынии в горах погиб незаконно пересекший границу украинец — еще двух украинских мужчин спасли румыны.
В Румынии во время поисково-спасательной операции в горах Марамурешу нашли тело гражданина Украины, заблудившегося вместе с двумя соотечественниками после незаконного пересечения границы. Двух других мужчин удалось спасти.
Об этом передают румынские СМИ со ссылкой на пресс-секретарь территориальной инспекции пограничной полиции Сигету-Мармацией Алину Петрару.
Румынским спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что трое граждан Украины потерялись в горной местности вблизи государственной границы после незаконного въезда в Румынию из Украины. По полученной информации, один из трех двигался с трудом.
После вызова была начата поисково-спасательная операция.
Во время поисков спасатели обнаружили в горах двух украинцев вблизи населенного пункта Репедя, недалеко от государственной границы. Вскоре нашли и третьего мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.
Спасательная операция проходила в сложных условиях. По словам представителя пограничной полиции Румынии, местность была труднодоступна и покрыта значительным слоем снега.
Обстоятельства гибели украинца выясняют правоохранители. Расследованием занимаются сотрудники Инспектората уездной полиции Марамуреш. Информации о личностях и возрасте мужчин румынские службы пока не обнародовали.
Ранее сообщалось, что на Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию.