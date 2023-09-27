Заблудился после свадьбы: пограничники задержали пьяного словака на территории Украины

Пограничники в ночь на 26 сентября в районе села Паладь Комаровцы на Закарпатье обнаружили мужчину, который направлялся из Словакии в направлении Украины. Мужчина в состоянии опьянения заблудился и зашел на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Задержанный не имел при себе документов и представился гражданином Словакии. Выяснилось, что мужчина отправился в "путешествие" после празднования свадьбы друзей в словацком селе Лекаровце, что вблизи границы", — рассказали пограничники.

По словам гражданина Словакии, он не планировал пересекать границу, но из-за опьянения заблудился.

Напомним, в Черновицкой области осудили мужчин, которые помогали уклонистам бежать в Румынию.

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