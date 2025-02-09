Заблудился в Карпатах: что известно о судьбе туриста из Львова, которого всю ночь искала ГСЧС

Мужчина отстал от туристической группы между горой Петрос и горной долиной Головческа, однако его исчезновение заметили лишь через несколько часов. Связь с 71-летним жителем Львова отсутствовала.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям нашла 71-летнего туриста из Львова, потерявшегося во время прохождения маршрута в Карпатах.

Об этом в ГСЧС сообщили днем 9 февраля.

"В 15:00 заблудший турист найден. Состояние его здоровья удовлетворительное, осуществляется сопровождение в село Богдан", — сообщили в ГСЧС.

Что известно об исчезновении туриста в Карпатах

Всю ночь спасатели искали одного из 17 участников туристической группы, но не нашли ни его самого, ни его следов. Утром были привлечены дополнительные силы ГСЧС.

"В районе горной долины Головческа найдены следы, ведущие в направлении Богданской долины, поэтому одна из поисковых групп следует по этим следам, а навстречу им движутся другие спасатели", — сообщили в ГСЧС.

Мужчина отстал от своих между горой Петрос и горной долиной Головческа, однако его исчезновение заметили лишь через несколько часов. Связь с 71-летним жителем Львова отсутствовала.

Напомним, ранее разгорелся скандал. Мужчинам с донецкими паспортами отказывались предоставить лыжи в Карпатах.

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