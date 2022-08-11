"Заблудился в тумане, когда собирал чернику": в Верховине оштрафовали мужчину за незаконное пересечение границы

В поселке Верховина в Ивано-Франковской области суд оштрафовал мужчину за попытку незаконного пересечения границы с Румынией. Он объяснил, что собирал чернику в лесу и заблудился в тумане.

Теперь ему придется заплатить 3400 грн штрафа и 496 грн судебного сбора, говорится в решении суда.

Мужчина рассказал, что собирал ягоды около девяти часов утра 7 августа возле государственной границы. Однако из-за тумана потерял ориентировку и вышел на пограничную полосу, где его задержали пограничники.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, во Львовской области задержали восьмерых уклонмстов, пытавшихся сбежать в Польшу. Мужчины показали пограничникам фальшивые документы, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу.

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