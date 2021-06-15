Заболел коронавирусом перед вакцинацией: стала известна официальная причина смерти провизора из Черновцов

У покойного обнаружили коронавирус — инфекция дала осложнения, что привело к инсульту.
Провизор из Черновцов, который умер после вакцинации от коронавируса, болел сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. А умер он не из-за вакцинации, а через мозговой инсульт.
Об этом "Суспильному" сказала заместитель директора Черновицкого областного департамента здравоохранения Мария Полищук.
По данным Марии Полищук, провизор получил прививку, когда он уже был инфицирован коронавирусом, а потому это его не защитило. Также покойный страдал на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
"У него обнаружили коронавирус — инфекция дала осложнения, что привело к инсульту. Об этом говорится в результатах расследования Министерства здравоохранения", — сообщила заместитель директора Черновицкого областного департамента здравоохранения.
Напомним, в Черновцах умер человек, который получил прививку вакциной Covishield.