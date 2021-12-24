Заболели 30 детей: на Буковине из-за "ветрянки" всю школу отправили на дистанционное обучение

Заболели 30 детей: на Буковине из-за "ветрянки" всю школу отправили на дистанционное обучение

Учащихся отправили на неделю дистанционного обучения, после чего начнутся каникулы.

Из-за вспышки ветряной оспы одну из школ города Заставна Черновицкой области закрыли на карантин. Поэтому ученики Заставновской школы будут на дистанционном обучении неделю.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Заставнивской мэрии.

Школьники будут находиться на карантине с 24 декабря по 31 декабря.

Как рассказал информагентству "АСС" мэр города Василий Радыш, по состоянию на 23 декабря в школе ветряную оспу обнаружили примерно у 30 детей. Болезнь подхватили дети преимущественно младших классов.

Мэр добавил, что после недели дистанционного обучения в школе будут каникулы, и таким образом удастся выдержать 21 карантинный день.

Как отличить ветрянку от кори

Читайте также: