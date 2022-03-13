Заболеваемость гриппом и ОРВИ: сколько украинцев заразилось с начала войны

Заболеваемость гриппом и ОРВИ: сколько украинцев заразилось с начала войны

Показатель заболеваемости – 216,3 на 100 тысяч населения.

С 28 февраля по 6 марта 2022 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 81 771 человек, из них 26 902 (32,9%) — дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Показатель заболеваемости – 216,3 на 100 тысяч населения. Это меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Эпидемиологический надзор за гриппом и ОРВИ осуществляют в 12 регионах Украины в соответствии с географическим распределением в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и дозорных больницах.

Так, в учреждениях ПМСП зарегистрировано 173 пациента, клиническое состояние которых подлежало определению случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ). Заболеваемость среди взрослого населения составила 507,4 на 100 тыс., среди детей до 17 лет — 1494,5.

С начала эпидемического сезона из 7 080 пациентов с ГПЗ лабораторно обследовано 978 (13,8%) человек, в 423 (43,3%) случаях получены положительные результаты на коронавирусы SARS-CoV-2, NL63, аденовирусы, риновирусы,, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, RS-вирусы, вирусы гриппа А(Н3), А не субтипированные, В.

В дозорных больницах за отчетную неделю зарегистрировано 98 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТГРИ), из них 26 (26,5%) — дети до 17 лет. Пропорциональный вклад ТГРИ в показатель госпитализации по всем причинам составляет 12,3%.

С начала эпидемического сезона из 9337 пациентов с ТГРИ лабораторно обследовано 891 (9,5%), получено 295 (33,1%) положительных результатов на вирусы респираторной группы инфекций: RS-вирусы, риновирусы, бокавирусы, короновы -CoV-2, вирусы гриппа А(Н3), A не субтипированы.

За неделю против гриппа вакцинировались 566 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 168 019 человек, в том числе 102 029 — из групп медицинского и эпидемического рисков.

В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября по 6 марта 2022 года:

переболело 14,4% населения страны;

зарегистрировано 7080 пациентов с ГПЗ;

зарегистрировано 9652 пациентов с ТГРИ;

летальных исходов вследствие гриппа не зарегистрировано.

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