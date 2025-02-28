Заболеваемость гриппом в Украине вырастет: не поздно ли сделать прививку

Даже в марте или апреле не поздно привиться от гриппа.

В начале весны, или в конце марта, следует ожидать очередной подъем заболеваемости гриппом.

Об этом сообщил врач-инфекционист Федора Лапия в эфире КИЕВ24.

"После еще одной примерно недели подъема заболеваемости возможно, это будет Киев, возможно, это будет другой регион. Заболеваемость будет уже снижаться гриппом", — заявил эксперт.

Лапий также подчеркивает, что даже в марте или апреле не поздно сделать прививку от гриппа — главное, чтобы вакцинацию провести до того, как встретитесь с вирусом. Он отмечает, что прививки важны не только для защиты на текущий сезон, но и для повышения иммунитета к следующему сезону 2025-2026 года.

"Во время сезона вы можете переболеть несколько раз гриппом. И в Украине уже в этом сезоне зарегистрированы случаи, когда человек сначала переболел вирусом гриппа Б, а затем через определенный период времени переболел вирусом гриппа А", — добавил врач.

Напомним, в Украине свирепствуют грипп и COVID, в 16 областях вводятся ограничения: детали от Минздрава.

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