"Забота" оккупантов о местных: на Купянщине коллаборантке светит до десяти лет тюрьмы

Коллаборантке, работавшей в оккупационной администрации на Купянщине, грозит до десяти лет тюрьмы.

Купянской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – ред).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что 27 июня женщина заняла псевдодолжность «и.о. помощника начальника отдела» так называемого «Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

Главной целью ее «деятельности» было создать вид «порядка» во время оккупации села Кондрашовка. Для этого «начальница» организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и предоставляла разные указания односельчанам.

Кроме того, женщина организовывала ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, чтобы продемонстрировать, что оккупанты якобы «беспокоятся» о местном населении.

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Коллаборанты в Украине.

Напомним, что ранее в Херсоне поймали коллаборанта, который охранял оккупантов, а украинцев бросал в застенки. За это ему предложили "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по огороду Херсона".

Тем временем коллаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в милицию. Предательница агитировала херсонцев поддерживать страну-агрессорку.

Также в столице задержан коллаборант, который помог оккупантам переименовать улицы в Луганской области. Преступником оказался экскеровщик коммунального предприятия в Сватове. После захвата украинского города, он одним из первых поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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