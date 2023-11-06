Забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо – глава МВД о гибели помощника Залужного

По предварительной информации следствия, помощник Залужного майор Геннадий Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Клименко отметил, что трагедия с Частяковым начинает обрастать разными слухами из "источников". Поэтому министр решил донести официальную информацию.

"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца", – говорит глава МВД.

По его словам, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

Кто сделал роковой подарок

Клименко сообщил, что полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщают источники ТСН.ua в правоохранительных органах, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову презентовал коллега – полковник Тимченко.

"Тот уже дал свидетельство, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат".

Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — отмечает источник на условиях анонимности.

Очевидно, Частяков принял это как шутку и подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.

"Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе. На фото видно, как они выглядят", – добавляет источник в правоохранительных органах.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области сегодня, 6 ноября, в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного майор Геннадий Частяков. 13-летний сын помощника Залужного был тяжело ранен.

Главком Залужный подтвердил гибель своего подчиненного и заявил, что в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Супруга помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова также заявила, что граната была в подарочном пакете. Взрыв произошел при открытии пакета с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Заметим, что это не прямая цитата жены Частякова, а якобы ее слова правоохранителям, которые передают СМИ со ссылкой на свои источники.