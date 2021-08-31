Забрал ребенка и скрывался: под Харьковом разыскали 2-летнего мальчика, которого похитил отец

Забрал ребенка и скрывался: под Харьковом разыскали 2-летнего мальчика, которого похитил отец

Отец мальчика сейчас продолжает скрываться, а ребенка отдали матери.

В Краснограде Харьковской области правоохранители нашли 2-летнего ребенка, которого похитил отец и скрывался. Мальчика вернули матери.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Еще 24 августа в полицию обратилась жительница села Двухлетний Кут и сообщила, что ее сожитель около 4:00 утра ушел из квартиры, забрав 2-летнего сына.

Правоохранители начали разыскивать 33-летнего мужчину и мальчика. Вчера, 30 августа, оперативники получили информацию о том, что разыскиваемые находятся в одном из домов в городе Красноград.

Для проверки по адресу была направлена группа реагирования патрульной полиции Красноградского районного отдела полиции.

"Когда полицейские зашли в помещение, расположенного на втором этаже дома, разыскиваемый спрыгнул из окна и скрылся. Ребенок находился в доме. Для проверки его состояния работники полиции вызвали бригаду скорой помощи, которая в дальнейшем забрала мальчика в больницу", — отметили в полиции.

В этот же день медики передали женщине сына в удовлетворительном состоянии.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение 33-летнего мужчины.

Напомним, что в Нововолынске отец похитил трехлетнего сына из дома бабушки, а теперь ребенка развращают. Против отца открыто около 20 уголовных производств, однако ребенка больше года не могут вернуть родной матери.

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