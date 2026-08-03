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Забрал сына с тренировки и остановился на АЗС: РФ убила спасателя и его 8-летнего сына под Кривым Рогом
В результате атаки РФ по АЗС погиб пожарный из Херсона и его 8-летний сын-футболист.
В результате российского удара по автозаправочной станции в Широковской громаде под Кривым Рогом погибли 42-летний спасатель Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим. Трагедия произошла 3 августа, когда отец забрал ребенка с футбольной тренировки.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области и в пресс-службе Академии ФК «Кривбасс».
В момент попадания вражеского БпЛА 42-летний Эдуард Разлог и его сын Максим находились на АЗС. Отец только что забрал ребенка после очередного занятия в Академии футбольного клуба «Кривбасс».
«Еще в воскресенье Максим играл за команду и забил два гола», — вспоминает тренер мальчика Сергей Довгий.
«Он в команде тренируется около полугода. Хороший мальчик, активный. Ездили на тренировки из Большой Александровки. В воскресенье на игру приехал, забил два гола. Сегодня с отцом возвращались с тренировки. Мне тренер его из Большой Александровки позвонил, Сергей Мищук, сказал, что такое произошло. И потом еще его мама звонила», — добавил тренер Сергей Довгий в комментарии «Суспильному».
Что известно о погибших:
Эдуард Разлог (42 года) — сержант службы гражданской защиты, старший пожарный-спасатель 7-й государственной пожарно-спасательной части 2-го отряда ГУ ГСЧС Херсонщины. Посвятил себя службе с мая 2024 года. В момент обстрела находился в отпуске.
Максим Разлог (8 лет) — воспитанник Академии ФК «Кривбасс», юный и перспективный спортсмен.
В ГСЧС Херсонщины подчеркнули, что Эдуард Разлог был надежным товарищем и мужественным коллегой, который всегда добросовестно выполнял свой долг.
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