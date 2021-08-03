Забрал телефон, потому что сели не в его автобус: в Ровенской области водитель маршрутки из-за 40 грн отомстил пассажирам

В Ровенской ОГА говорят, что водителя маршрутки уволят с работы

В Ровенской области водитель маршрутки забрал у женщины мобильный телефон, потому что она с мужем стояли на остановке, однако сели не в его автобус.

Об этом потерпевшая написала в социальной сети.

Женщина рассказала, что она с мужем стояли на остановке на Моквинском перекрестке и ехали в город Березно. Их заметил знакомый на автомобиле и остановился, чтобы подвезти. В этот момент подъехал водитель маршрутки, которого это разозлило.

"Маршрутка перегородила нам дорогу, водитель выбежал и начал кричать, что наш знакомый не вправе нас подвезти с остановки, потому что он не дает ему заработать и забирает двух клиентов", — отметила женщина.

Далее, по ее словам, маршрутчик забрал у нее телефон и уехал. Когда его догнали, тот заявил, что люди должны оплатить за проезд, которого не было 40 грн и тогда он вернет им мобильный. Женщина вынуждена была дать водителю маршрутки деньги.

Как пишет "Ровно вечернее", после скандала перевозчик отреагировал на действия своего водителя и вынес ему выговор.

"Перевозчик объяснил, что вынес выговор своему водителю, который работал на маршруте "Ровно-Березне". Скорее всего этот водитель будет уволен", — прокомментировал первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин.

Напомним, на Запорожском курорте горела маршрутка с пассажирами в салоне.

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