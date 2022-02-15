Забрала чулок с деньгами бабушки: на Прикарпатье отправили в тюрьму отца, который попросил дочь украсть 1 тыс. грн

Забрала чулок с деньгами бабушки: на Прикарпатье отправили в тюрьму отца, который попросил дочь украсть 1 тыс. грн

Мужчина проведет два года за решеткой, потому что подговорил дочь украсть у бабушки 1 тысячу гривен.

В с. Загвозди Ивано-Франковской области отец привлек к краже свою малолетнюю дочь. Мужчина попросил, чтобы ребенок украл деньги из-под подушки кровати, где спала бабушка.

Об этом сообщается в приговоре Тисменицкого районного суда, пишет "Галичина".

Поэтому ребенок подошел к кровати, на которой спала бабушка, и из-под подушки вытащил чулок, в котором была 1 тыс. грн, принес его и передал в руки своему отцу.

Мужчина забрал у дочери похищенное и пошел в продуктовый магазин.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и в совершенном и искренне раскаялся. Ранее у него уже была судимость за кражу.

Суд учитывал все обстоятельства, смягчающие наказание, а также позицию потерпевшей, которая просила строго не наказывать обвиняемого. Так, мужчину признали виновным и назначить ему наказание – два года лишения свободы.

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