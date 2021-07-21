Забрала всю зарплату: под Черкассами мужчина обиделся на жену и "пропал", чтобы она понервничала

Забрала всю зарплату: под Черкассами мужчина обиделся на жену и "пропал", чтобы она понервничала

Жена подала заявление в полицию о розыске пропавшего мужа.

В Золотоноше Черкасской области произошел курьезный случай. Мужчинак "пропал" из дома из-за того, что жена забрала всю его зарплату.

Об этом сообщают в полиции Черкасской области.

Так, вчера, 20 июля, в полицию обратилась обеспокоенная женщина и сообщила об исчезновении мужа. Он ушел из дома 19 июля и не вернулся.

Правоохранители начали искать пропавшего мужчину, опросили его родных, друзей, проверили все места, где он может находиться. В конце концов "пропажу" нашли сегодня утром, 21 июля, в его товарища - живого и здорового.

"На вопрос полицейских, почему ушел из дома и заставил волноваться жену, ответил: "Она забрала всю зарплату". Женщины! Имейте совесть, а, чтобы полиция не искала ваших пропавших мужчин, оставляйте суженому хоть "чаевые " от зарплаты и тогда, ваше от вас никуда не денется", — написала начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

Под сообщением пользователи высказали свои мнения по поводу ситуции ситуации:

У настоящего мужчины должна быть заначка!

Это подпадает под экономическое насилие, но никто не жаловался и с заявлением не обращался. Претензий друг к другу больше не имеют, зарплату разделили, а по факту розыска, женщина написала встречное о прекращении поисков.

Он хотел ей шубу купить, копил, а она забрала.

Напомним, что в Черновцах женщина на 7 этаже обнаружила на своей антенне незнакомца. Мужчина выпал из окна 8 этажа многоэтажки, а падая, зацепился за спутниковую антенну соседки снизу.

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